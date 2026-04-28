МВД потребовало заочно арестовать «вора в законе» Мераба Сухумского

Следствие потребовало заочно арестовать на два месяца Мераба Джангвеладзе (известен в криминальном мире как Мераб Сухумский), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК).
Как уточнили собеседники РБК, по данным правоохранителей, Джангвеладзе «короновали» в «воры в законе» в 1985 году. Следствие полагает, что негласный статус позволяет ему контролировать деятельность криминальных структур на территории России. По данным источников РБК, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности «законник» скрывается от следственных органов в Грузии.
Как следует из базы розыска МВД, Мераб Джангвеладзе объявлен в федеральный розыск «по статье УК», однако в карточке не уточняется, что именно ему вменяют. Заочный арест позволит объявить его в международный розыск. Санкция по статье, которую инкриминируют Джангвеладзе, предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Мераб Джангвеладзе родился в 1961 году в Сухуми, Грузинской ССР. Первую судимость он получил в 19 лет по обвинению в грабеже.
В 2013 году МВД сообщило о совместной операции с итальянскими правоохранительными органами, в результате которой в Венгрии был задержан Джангвеладзе и ряд его сообщников. Как сочло следствие, он входил в организованную преступную группу «Кутаисские», причастную к совершению ряда преступлению на территории европейских стран. Газета «Коммерсант» тогда называла Джангвеладзе «предполагаемым заказчиком убийства Деда Хасана (Аслана Усояна)». Уже в 2025 году Московский городской суд признал виновными в убийстве Усояна членов ОПГ «Таганские» и назначил им длительные сроки заключения в колонии строгого режима.
В 2016 году «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что после смерти известных криминальных авторитетов Аслана Усояна (Дед Хасан), Сергея Иванькова (Япончик) и ареста Захария Калашова (Шакро Молодой) Джангвеладзе «фактически возглавил иерархическую лестницу в криминальном мире».
На тот момент Джангвеладзе находился под домашним арестом в Италии, где его осудили на четыре года и восемь месяцев за организацию краж, вымогательство, отмывание денежных средств и подделку документов. В то же время экстрадиции криминального авторитета добивались правоохранительные органы Казахстана, обвинившие его в создании преступного сообщества. Адвокаты настаивали, что он не подлежит выдаче, так как имеет гражданство России.
Вскоре Замоскворецкий районный суд Москвы по иску миграционной службы лишил Мераба Джангвеладзе российского гражданства, которое он приобрел еще в 2000 году. Представители криминального авторитета пытались обжаловать это решение, однако оно устояло в вышестоящих инстанциях. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, Интерпола и полиции Италии тогда вручили Джангвеладзе постановление о запрете на въезд на территорию России и сообщили, что он пожизненно признан персоной нон-грата в стране. Любая попытка Джангвеладзе пересечь границу, согласно этому документу, будет расцениваться как уголовно наказуемое деяние (ст. 322 УК). Отбыв срок в Италии, он вышел на свободу в 2018 году.
В марте 2025 года в центре Тбилиси застрелили родного брата Мераба Джангвеладзе — Левана Джангвеладзе. Убийца выстрелил в него несколько раз и скрылся. Позже правоохранители задержали бывшего спецназовца Гелу Удзилаури. В октябре Тбилисский районный суд приговорил его к пожизненному заключению. Организатором убийства МВД Грузии назвало бывшего генерального прокурора страны (занимал должность в 2013 году) Отара Романова-Парцхаладзе.
«Следствие установило, что в течение определенного времени у круга лиц, которые были организованной преступной группировкой во главе с Отаром Романовым-Парцхаладзе, а также у его доверенных лиц, братьев Давида и Георгия Микадзе, было противостояние с Деваном Джангвеладзе. Они решили организовать заказное убийство Левана Джангвеладзе. Умышленным убийством Левана Джангвеладзе руководил Отар Романов-Парцхаладзе в качестве безусловного лидера преступной группировки», — утверждал замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
Экс-генпрокурор Грузии скрылся от следствия в России и был объявлен в розыск. По данным СПАРК, в январе он стал сооснователем фонда «Единство русских и грузин», зарегистрированного в подмосковном Красногорске.