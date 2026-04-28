МВД потребовало заочно арестовать «вора в законе» Мераба Сухумского

Вскоре Замоскворецкий районный суд Москвы по иску миграционной службы лишил Мераба Джангвеладзе российского гражданства, которое он приобрел еще в 2000 году. Представители криминального авторитета пытались обжаловать это решение, однако оно устояло в вышестоящих инстанциях. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, Интерпола и полиции Италии тогда вручили Джангвеладзе постановление о запрете на въезд на территорию России и сообщили, что он пожизненно признан персоной нон-грата в стране. Любая попытка Джангвеладзе пересечь границу, согласно этому документу, будет расцениваться как уголовно наказуемое деяние (ст. 322 УК). Отбыв срок в Италии, он вышел на свободу в 2018 году.