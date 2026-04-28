К уборке снега на Московской железной дороге привлекли около 1,5 тыс. человек

«На Московской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на центральную часть России. К уборке снега на путевой и пассажирской инфраструктуре привлечены около 1 500 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
В МЖД отметили, что все работники обеспечены спецодеждой и необходимым инвентарем. Для очистки контактной сети от снега подготовлена и выведена на линии специальная техника: локомотивы с вибропантографами и машины механической очистки гололеда. Они курсируют по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.
«С локомотивными бригадами проводятся дополнительные инструктажи по работе в сложных метеорологических условиях. Кроме того, Московская железная дорога принимает все необходимые меры для введения в график поездов, отставание которых было вызвано неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в МЖД.