Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К уборке снега на Московской железной дороге привлекли около 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 28, апреля. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек привлечены к уборке снега на путевой и пассажирской инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД). Специалисты также восстанавливают поврежденную упавшими деревьями контактную сеть, сообщили в МЖД.

«На Московской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на центральную часть России. К уборке снега на путевой и пассажирской инфраструктуре привлечены около 1 500 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.

В МЖД отметили, что все работники обеспечены спецодеждой и необходимым инвентарем. Для очистки контактной сети от снега подготовлена и выведена на линии специальная техника: локомотивы с вибропантографами и машины механической очистки гололеда. Они курсируют по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

«С локомотивными бригадами проводятся дополнительные инструктажи по работе в сложных метеорологических условиях. Кроме того, Московская железная дорога принимает все необходимые меры для введения в график поездов, отставание которых было вызвано неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в МЖД.