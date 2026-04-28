В Красноярском крае возник дефицит вакцины от клещевого энцефалита.

В Красноярском крае зафиксировали нехватку вакцины от клещевого энцефалита в медицинских учреждениях. Об этом сообщает «7 канал» со ссылкой на региональный минздрав. Также о проблемах с вакциной сообщают из Омской и Иркутской областей.
По данным телеканала, в России сейчас используют отечественную вакцину от клещевого энцефалита. При этом в 2025 году производство препарата сократилось: аналитики RNC Pharma оценивали спад на уровне 11,3%, а всего на рынок было выпущено 5,25 млн доз. Эксперты считают, что дефицит может быть временным, поскольку в марте производители работали в усиленном режиме. Новые поставки препарата в край ожидают в мае.
На сайте министерства здравоохранения Красноярского края ранее напоминали, что регион относится к территориям, эндемичным по клещевому энцефалиту. Наибольшее число обращений из-за укусов клещей приходится на весенне-летний период. В ведомстве отмечают, что наиболее надежным способом профилактики остается заблаговременная вакцинация и не менее чем за две недели до выезда на природу.
Также минздрав рекомендует во время прогулок и работ на дачных участках использовать закрытую одежду, репелленты и регулярно проводить самоосмотр. При укусе клеща необходимо обратиться в ближайший травмпункт для правильного удаления насекомого и решения вопроса об экстренной профилактике.