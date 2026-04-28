В Красноярском крае возник дефицит вакцины от клещевого энцефалита.

По данным телеканала, в России сейчас используют отечественную вакцину от клещевого энцефалита. При этом в 2025 году производство препарата сократилось: аналитики RNC Pharma оценивали спад на уровне 11,3%, а всего на рынок было выпущено 5,25 млн доз. Эксперты считают, что дефицит может быть временным, поскольку в марте производители работали в усиленном режиме. Новые поставки препарата в край ожидают в мае.