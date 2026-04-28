Рождаемость в Германии упала до минимума с 1946 года

Число новорожденных сократилось на 3,4% по сравнению с 2024 годом, когда родилось 677,1 тыс. детей. Смертность в ФРГ продолжает оставаться высокой: за прошлый год умерли около 1,01 млн человек. Естественная убыль населения достигла 352 тыс. человек, что также стало самым большим результатом за весь послевоенный период.