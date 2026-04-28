Рождаемость в Германии упала до минимума с 1946 года

В Германии родилось 654,3 тыс. детей в 2025 году — это самый низкий показатель с 1946 года, сообщает Федеральное статистическое ведомство (Destatis).
Число новорожденных сократилось на 3,4% по сравнению с 2024 годом, когда родилось 677,1 тыс. детей. Смертность в ФРГ продолжает оставаться высокой: за прошлый год умерли около 1,01 млн человек. Естественная убыль населения достигла 352 тыс. человек, что также стало самым большим результатом за весь послевоенный период.
Эксперты Destatis называют две главные причины. Во‑первых, в фертильный возраст вступило относительно малочисленное поколение женщин, родившихся в 1990-х годах. Во‑вторых, с 2022 года продолжает снижаться среднее количество детей, приходящееся на одну женщину. Если в 2022 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,49 ребенка, то в 2024 году он упал до 1,35.
Региональная динамика также оказалась неравномерной. В восточных землях ФРГ рождаемость сократилась на 4,5%, в западных — на 3,2%. Единственным федеральным субъектом, где был зафиксирован небольшой прирост числа новорожденных, стал Гамбург (+0,5%). Самое резкое падение произошло в земле Мекленбург — Передняя Померания — сразу на 8,4%.
Аналогичный демографический тренд наблюдается и в других странах Евросоюза, пишет Welt. В прошлом году сокращение числа родившихся зафиксировано во Франции, Австрии, Италии и Швеции. Лишь Испания, Нидерланды и Финляндия демонстрируют признаки стабилизации ситуации.
