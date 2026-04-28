Пермский «Инкаб» стал публичным обществом

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. Согласно отчетности группы по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка общества составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). Уставный капитал АО «Инкаб Холдинг» разделен на 80 млн акций номиналом 100 ₽