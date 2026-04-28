В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели пассажирки такси в ДТП

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ДТП произошло утром 28 апреля в районе улицы Щедрина, 22. По предварительным данным, водитель Renault Logan не уступил дорогу рейсовому автобусу № 63. В результате столкновения загорелся газовый баллон. В МЧС России по Ростовской области уточнили, что 34-летняя девушка-пассажир скончалась, а водитель такси получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.