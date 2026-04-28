В Кузбассе выберут лучшего сварщика в регионе

Пять сварщиков Кузбасса поборются за звание сильнейшего в финале регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проводится по нацпроекту «Кадры». Соревнования состоятся 29 апреля на базе Кузбасского центра сварки и контроля, сообщили в областном министерстве труда и занятости населения.
Испытания заочного этапа, выявившие сильнейших, включали 200 теоретических вопросов, на которые участникам отводилось 15 минут. Список тем охватывал все аспекты профессии: от охраны труда и пожарной безопасности до нюансов подготовки кромок, техники сварки в различных пространственных положениях и причин возникновения дефектов.
В число претендентов на победу вошли Аким Ярков, Анатолий Назаров, Александр Осипов, Станислав Фомин и Василий Болотников. Теперь им предстоит сразиться за звание лидера в своем мастерстве в очном туре. Победитель регионального этапа получит право представлять Кузбасс на всероссийском финале, который пройдет в Перми. Лучшие получат денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.