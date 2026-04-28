МЧС нарастит группировку для тушения пожара на НПЗ в Туапсе

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МЧС РФ наращивает группировку сил и средств для тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сводные отряды следуют из Краснодарского края и Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

«По поручению главы МЧС России в регионе наращивается группировка сил и средств: к месту следуют сводные отряды территориальных управлений МЧС из Краснодарского края и Ростовской области. В готовности подразделения Ставрополья», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что перед вылетом на Кубань главе МЧС Александру Куренкову доложили оперативную обстановку в регионе. В зале дежурной смены национального центра управления в кризисных ситуациях руководитель ведомства провел совещание.

«Вместе с замминистра Алексеем Кострубицким, начальником главного управления пожарной охраны Иваном Луневым, начальником ГУ НЦУКС Анатолием Елизаровым обсудили действия по ликвидации пожара 4 ранга сложности и проведению водолазных работ в акватории Черного моря», — резюмирует министерство.