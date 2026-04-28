Ночные заморозки и до +16 днем ожидается в Волгоградской области 29 апреля

До вечера 29 апреля 2026 года в Волгограде и по области установится переменная облачность, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Жителей региона ждет постепенное потепление, особенно ощутимое в дневные часы, хотя ночь еще может принести легкие заморозки в некоторых районах.
Для жителей Волгограда предстоящие сутки обещают комфортную погоду. Осадков не ожидается, что позволит насладиться весенними прогулками. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 м/с ночью и усилится до 8−13 м/с днем. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятных 14−16 градусов.
В Волгоградской области ночью местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Однако днем существенного дождя не предвидится. Ветер, как и в городе, будет юго-западным: 5−10 м/с ночью и 8−13 м/с днем. Синоптики предупреждают, что местами воздух остынет до 1−6 градусов тепла, а на поверхности почвы возможны заморозки от −1 до −3 градусов. Днем же воздух хорошо прогреется — ожидается от 10 до 15 градусов, а в некоторых районах даже до 17 градусов тепла.