«Выше +22°С»: в начале мая в Калининградской области ожидается резкое потепление

В Калининградской области ожидается резкое потепление в начале мая. К концу текущей недели воздух может прогреться до +22…+23°С. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Улучшение погоды регионе связано с выносом тропической воздушной массы на периферии антициклона, который повернётся «тёплой стороной». «Под вопросом остаётся интенсивность повышения температуры. Так, ведущая ECMWF ожидает потепление до +22…+23°С к воскресенью, а у нейросетевых AIFS и AIGFS виднеются жаркие +25…+26°С», — рассказали метеорологи.
Специалисты отметили, что о продолжительности тёплых дней в регионе говорить пока рано. Многие модели прогнозируют похолодание уже в начале следующей недели.
«В ближайшие дни станут ясны “масштабы” потепления. В любом случае после холодов с ночными заморозками и дневными +8…+10°С это будет практически “жаркий подарок” на выходные», — отметили эксперты.
