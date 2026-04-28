«Выше +22°С»: в начале мая в Калининградской области ожидается резкое потепление

При этом следующая неделя может принести в регион очередное похолодание.

В Калининградской области ожидается резкое потепление в начале мая. К концу текущей недели воздух может прогреться до +22…+23°С. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Улучшение погоды регионе связано с выносом тропической воздушной массы на периферии антициклона, который повернётся «тёплой стороной». «Под вопросом остаётся интенсивность повышения температуры. Так, ведущая ECMWF ожидает потепление до +22…+23°С к воскресенью, а у нейросетевых AIFS и AIGFS виднеются жаркие +25…+26°С», — рассказали метеорологи.

Специалисты отметили, что о продолжительности тёплых дней в регионе говорить пока рано. Многие модели прогнозируют похолодание уже в начале следующей недели.

«В ближайшие дни станут ясны “масштабы” потепления. В любом случае после холодов с ночными заморозками и дневными +8…+10°С это будет практически “жаркий подарок” на выходные», — отметили эксперты.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше