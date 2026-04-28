Google подписала с Пентагоном секретный контракт об использовании ИИ

Соглашение позволяет Пентагону задействовать искусственный интеллект Googlе «для любых законных целей». По его условиям, систему нельзя использовать для слежки за людьми в США или применения оружия без контроля человека.

Источник: РБК

Google заключила с Пентагоном соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта при выполнении засекреченных операций, сообщает The Information со ссылкой на источник.

Соглашение позволит Пентагону использовать разработки Google в сфере искусственного интеллекта «для любых законных правительственных нужд». Оно обязывает компанию по запросу правительства помогать в настройке защитных механизмов и фильтров, пишет Reuters.

В документе указано, что система ИИ не предназначена и не может быть использована для слежки за гражданами на территории США или для применения автономных видов оружия «без надлежащего человеческого контроля и надзора». При этом, согласно контракту, Google не сможет ограничивать использование ИИ «в рамках законных операций».

Представитель Google сообщил Reuters, что компания поддерживает как секретные, так и несекретные проекты с государственными учреждениями, а предоставление Пентагону доступа к ИИ-инфраструктуре — это «ответственный подход к обеспечению национальной безопасности».

Перед заключением контракта более 600 сотрудников Google подписали петицию с просьбой к главе компании Сундару Пичаи не предоставлять армии США модели искусственного интеллекта для секретных операций. В обращении говорилось, что ИИ должен приносить пользу человечеству, а не использоваться «бесчеловечными или крайне вредными способами».

Минобороны США оказывало давление на ведущие компании в области ИИ, в том числе OpenAI и Anthropic, требуя предоставить доступ к их технологиям для использования в секретных сетях без стандартных этических ограничений, сообщал Reuters. Anthropic отказалась выполнить условия Пентагона, после чего президент Дональд Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии компании.

