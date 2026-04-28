Google подписала с Пентагоном секретный контракт об использовании ИИ

Google заключила с Пентагоном соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта при выполнении засекреченных операций, сообщает The Information со ссылкой на источник.
Соглашение позволит Пентагону использовать разработки Google в сфере искусственного интеллекта «для любых законных правительственных нужд». Оно обязывает компанию по запросу правительства помогать в настройке защитных механизмов и фильтров, пишет Reuters.
В документе указано, что система ИИ не предназначена и не может быть использована для слежки за гражданами на территории США или для применения автономных видов оружия «без надлежащего человеческого контроля и надзора». При этом, согласно контракту, Google не сможет ограничивать использование ИИ «в рамках законных операций».
Представитель Google сообщил Reuters, что компания поддерживает как секретные, так и несекретные проекты с государственными учреждениями, а предоставление Пентагону доступа к ИИ-инфраструктуре — это «ответственный подход к обеспечению национальной безопасности».
Перед заключением контракта более 600 сотрудников Google подписали петицию с просьбой к главе компании Сундару Пичаи не предоставлять армии США модели искусственного интеллекта для секретных операций. В обращении говорилось, что ИИ должен приносить пользу человечеству, а не использоваться «бесчеловечными или крайне вредными способами».
Минобороны США оказывало давление на ведущие компании в области ИИ, в том числе OpenAI и Anthropic, требуя предоставить доступ к их технологиям для использования в секретных сетях без стандартных этических ограничений, сообщал Reuters. Anthropic отказалась выполнить условия Пентагона, после чего президент Дональд Трамп запретил всем правительственным ведомствам использовать технологии компании.