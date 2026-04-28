Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците кадров в России

Источник: РБК

В стране прежде не было такого дефицита рабочей силы, как сейчас, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на «Альфа-Саммите», передает корреспондент РБК.

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы», — сказала она.

По ее словам, явление стало аномальным для текущего экономического цикла.

Глава ЦБ указала, что ситуация с нехваткой сотрудников напрямую влияет на экономические показатели и является ключевым фактором, который регулятор учитывает при принятии решений — по ключевой ставке и другим мерам ДКП.

Набиуллина отметила, что для более точного управления экономикой регулятору необходимы более «быстрые» данные по этому сегменту.

Росстат публикует данные об уровне безработицы (по методологии Международной организации труда) в ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение России». Как правило, этот доклад выходит с задержкой около месяца после окончания отчетного периода.

Минэкономразвития ранее спрогнозировало, что в России в ближайшие три года сохранятся низкие показатели безработицы. Опрошенные Банком России аналитики, в свою очередь, предсказали среднюю безработицу на уровне 2,5% в 2026-м и на уровне 3% в 2028 году.

По данным Минтруда, в России в активную занятость включены 74,7 млн человек, уровень безработицы — 2,2%. В российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП) полагают, что дефицит кадров в среднесрочной перспективе (до 2030 года) может составить более 3 млн работников.

