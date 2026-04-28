Калининградская область вошла в числе регионов, где в мае прогнозируют риски ЧС по природным пожарам

В следующем месяце из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Северо-Запада, а в частности юго-западной части Карелии, северо-западной части Ленинградской области, восточной части Архангельской области, центральной и западной частях Коми, на юге Псковской области и на всей территории Калининградской области.