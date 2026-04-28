Калининградская область вошла в числе регионов, где в мае прогнозируют риски ЧС по природным пожарам

В мае 2026 года в 40 регионах России прогнозируются риски ЧС по природным пожарам. Калининградская область вошла в список, сообщает федеральная Авиалесоохрана со ссылкой на прогнозы Росгидромета.
В следующем месяце из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Северо-Запада, а в частности юго-западной части Карелии, северо-западной части Ленинградской области, восточной части Архангельской области, центральной и западной частях Коми, на юге Псковской области и на всей территории Калининградской области.
Отмечается, что росту пожаров в весенний период способствуют самовольные палы травы.
Напомним, в Калининградской области продолжается действие особого противопожарного режима. С 28 апреля на 21 день введен официальный запрет на посещение лесов в регионе.