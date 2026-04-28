В Татарстане с мая серьезно изменится время намазов

Духовное управление мусульман Республики Татарстан предупредило верующих об изменении расписания намазов с начала мая. Это связано с географическими особенностями региона: в период с мая по август белое зарево заката сливается с утренней зарей, из-за чего на горизонте всю ночь сохраняется свет. В таких условиях астрономические расчеты не позволяют точно определить начало ночного и утреннего намазов, а также время завершения сухура.
«В Казани 5 мая утренняя молитва по настоящей ночи наступает в 23:54 и с 5 мая с заходом солнца настоящей ночи уже нет. Это относительное исчисление дает сильно отличающееся время от предыдущего дня. Ночной намаз 5 мая — в 21:00, 6 мая — в 21:02, 7 мая — в 21:04
В ДУМ РТ призвали мусульман внимательно следить за актуальным расписанием намазов, которое может отличаться в разных районах Татарстана. Изменения затрагивают все пять ежедневных молитв, поэтому верующим рекомендуется сверяться с официальными источниками и мобильными приложениями, чтобы не пропустить время поклонения.