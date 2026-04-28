Заказчика красноярского метро обязали восстановить раскопанные участки в центре города

С иском в суд обратился департамент городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска. Ведомство потребовало привести в порядок территории, где ранее проводились земляные работы. Речь идет об участках в районе улиц Карла Маркса, Вейнбаума, Перенсона, Дубровинского и Бограда. В материалах суда указано, что сроки проведения работ на этих территориях уже истекли. Например, на улице Вейнбаума, около городской администрации, уже выросла огромная куча земли, в два раза превышающая высоту ограждения стройки.