Заказчика красноярского метро обязали восстановить раскопанные участки в центре города

Арбитражный суд Красноярского края обязал «Центр транспортной логистики» восстановить благоустройство на нескольких участках в центре Красноярска. Об этом говорится в решении суда.
С иском в суд обратился департамент городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска. Ведомство потребовало привести в порядок территории, где ранее проводились земляные работы. Речь идет об участках в районе улиц Карла Маркса, Вейнбаума, Перенсона, Дубровинского и Бограда. В материалах суда указано, что сроки проведения работ на этих территориях уже истекли. Например, на улице Вейнбаума, около городской администрации, уже выросла огромная куча земли, в два раза превышающая высоту ограждения стройки.
До обращения в суд департамент направлял заказчику претензии, однако нарушения устранены не были. Теперь «Центр транспортной логистики» должен восстановить благоустройство в течение трех месяцев после вступления решения суда в силу. Также с предприятия взыскали 50 тысяч рублей в федеральный бюджет.
Напомним, по первоначальным планам, метро в Красноярске должны были достроить в конце 2026 года. В феврале стало известно, что сроки сдвигаются на 2028 год.