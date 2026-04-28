В Ростове-на-Дону женщина бросила ребенка в коляске, поссорившись с мужем

В Ростове-на-Дону мать бросила ребенка в коляске на остановке.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр — РИА Новости. Женщина бросила ребенка в коляске на остановке в Ростове-на-Дону, поссорившись с мужем, в отношении нее составили административный протокол, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.

В понедельник в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что на одной из остановок в Октябрьском районе без присмотра оставлена коляска с ребенком. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Начались поиски матери.

«В настоящее время женщина 1989 года рождения доставлена в отдел полиции для разбирательств… По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт между женщиной и ее супругом, на фоне которого она ушла, оставив ребенка на остановке», — сказал представитель ведомства.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию. Ребенок не пострадал, он передан отцу.