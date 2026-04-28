Лысьвенское промпредприятие, перешедшее под контроль государства, снизило прибыль

Структура ГК «Борец» — ООО «Лысьванефтемаш» — опубликовала финансовые показатели за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка компании за отчетный период составила 3,82 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 16% (в 2024-м — 4,52 млрд руб.). Чистая прибыль уменьшилась на 30% — с 515,7 млн до 360,8 млн руб. Ранее 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец» были переданы в собственность государства.