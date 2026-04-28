Женская команда «Нижегородец» стала чемпионом России по флорболу

С 23 по 26 апреля в подмосковном городе Фрязино состоялся заключительный тур женского чемпионата России по флорболу. В финальной части соревнований приняли участие шесть команд. В их числе — две команды из нашего региона: «Нижегородец» и сборная Нижегородской области, две команды из Санкт-Петербурга — сборная города и «Нева», а также сборная Карелии и «Наука-САФУ» из Архангельска.
По итогам соревнований победителем стала команда «Нижегородец». Это их первая победа на чемпионате России.
Подопечные играющих тренеров Марии Китаевой и Анастасии Бульбаш за весь сезон не допустили ни одного поражения. Команда «Нева» была повержена со счетом 7:4, сборная Нижегородской области уступила своим землячкам со счетом 10:2, сборная Санкт-Петербурга проиграла команде «Нижегородец» со счетом 19:4, и в решающей встрече «Нижегородец» разгромил «Науку-САФУ» со счетом 6:1.
Флорболистки «Нижегородца» составили тройку лучших бомбардиров. Ими стали Анастасия Бульбаш, Анжела Мудрова и Мария Китаева. Также Мария Китаева стала лучшим защитником, Анастасия Бульбаш — лучшим нападающим, а Александра Акутина — лучшим вратарем чемпионата.