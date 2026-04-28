Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области синоптики продлили предупреждение о заморозках

Ночные заморозки до −3 градусов сохранятся на Дону до 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продлили предупреждение о заморозках. По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», по ночам и утром в воздухе и на поверхности почвы с 29 апреля по 1 мая ожидается от −1 до −3 градусов.

Напомним, ранее такие же перепады температур прогнозировали в ночные и утренние часы 29 и 30 апреля.

Добавим, из-за заморозков в Ростовской области возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур. Также температурные качели могут повлиять на цветущие почки ранних косточковых культур.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.