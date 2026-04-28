В мэрии объяснили, почему на остановках неверно отображается время прибытия транспорта

В Калининграде случаи некорректного отображения транспортных средств на информационных табло на остановках могут происходить из-за большого числа помех в навигационных данных, искажения сигнала ГЛОНАСС и проблем на каналах связи от транспорта к серверам. Об этом сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».