В мэрии объяснили, почему на остановках неверно отображается время прибытия транспорта

Информация на табло поступает из навигационной системы ЦОДИПП.

В Калининграде случаи некорректного отображения транспортных средств на информационных табло на остановках могут происходить из-за большого числа помех в навигационных данных, искажения сигнала ГЛОНАСС и проблем на каналах связи от транспорта к серверам. Об этом сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Информация на табло поступает из навигационной системы «Центр организации движения и пассажирских перевозок». На основе полученного с навигационного оборудования, установленного в транспортных средствах, системой строится прогноз прибытия, пояснили в мэрии.

При некорректном отображении прогноза жителям порекомендовали запросить информацию о местонахождении нужного транспорта в центральной диспетчерской по номеру телефона: (8 40−12) 33−88−68.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше