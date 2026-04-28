В Перми после ремонта возобновила работу библиотека № 22

Библиотека № 22 вновь распахнула двери после завершения ремонтных работ по нацпроекту «Семья» в Перми. Обновленное учреждение расположено на улице Ласьвинской в Кировском районе, сообщили в городской администрации.
Площадка совмещает функции современной библиотеки, центра семейного чтения, культурно-досугового центра для детей и подростков. На средства муниципального бюджета приобретены компьютерное и мультимедийное оборудование, комплект корпусной и мягкой мебели.
В библиотеке выполнена перепланировка помещения, созданы функциональные зоны. Выделены новые подразделения: абонемент для подростков, абонемент для дошкольников и школьников младших классов, площадка для мероприятий. Пополнен книжный фонд: сейчас коллекция детской библиотеки насчитывает более 18 тыс. печатных изданий. Темой для визуального оформления выбраны «Путешествия» с девизом — «Начни путешествие с библиотеки!».
Кроме того, в учреждении разместилась автономная библиотека для взрослых посетителей. Это современный, доступный и удобный формат обслуживания, который позволит без участия библиотекаря самостоятельно брать книги на дом и возвращать их на место.
Всего в течение 2026 года в районах Перми после ремонта возобновят 12 библиотек. Ранее свои двери для посетителей открыли библиотека № 18 в Дзержинском районе и библиотека № 6 в Орджоникидзевском районе города.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.