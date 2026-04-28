Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минцифры рассказали, в каком состоянии запуск «Карты калининградца»

В ведомстве ответили на вопрос жителя.

Источник: Клопс.ru

В министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области рассказали, в каком состоянии находится запуск «Карты калининградца». Об этом представители ведомства сообщили на официальной странице губернатора региона Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».

В министерстве прокомментировали вопрос от жителя региона. Мужчина посетовал, что срок ввода карты, предусматривающей льготы для жителей области, переносился уже несколько раз.

«Проект “Карта калининградца” ещё не запущен. Информация о запуске проекта и о том, как подключить карту, будет опубликована на сайте областного правительства, а также в СМИ», — проинформировали в минцифры.

В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что разработка «Карты калининградца» находится на завершающем этапе.