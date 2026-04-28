В минцифры рассказали, в каком состоянии запуск «Карты калининградца»

В министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области рассказали, в каком состоянии находится запуск «Карты калининградца». Об этом представители ведомства сообщили на официальной странице губернатора региона Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».
В министерстве прокомментировали вопрос от жителя региона. Мужчина посетовал, что срок ввода карты, предусматривающей льготы для жителей области, переносился уже несколько раз.
«Проект “Карта калининградца” ещё не запущен. Информация о запуске проекта и о том, как подключить карту, будет опубликована на сайте областного правительства, а также в СМИ», — проинформировали в минцифры.
В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что разработка «Карты калининградца» находится на завершающем этапе.