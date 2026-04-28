В Красноярске открылась первая выставка картин 101-летнего ветерана

В Красноярске открылась первая выставка картин ветерана Великой Отечественной войны и почётного гражданина города Степана Грандовского. Мэр Сергей Верещагин поздравил художника с творческим дебютом.
«Степан Антонович — художник-самоучка: с 15 лет рисовал карандашом, после красками. Часто на сподручных материалах. Первым холстом стала загрунтованная простынь. Выставка “Авторам Победы посвящается” о поколении Победителей. В ней представлены картины красноярских художников-фронтовиков, из них 9 — полотна Степана Антоновича. Благодарен арт-галерее Романовых за поддержку этого проекта. Степану Антоновичу давайте пожелаем крепкого здоровья и вдохновения для новых картин», — написал в своем аккаунте Сергей Верещагин.
Договорённость об организации выставки появилась ещё в марте, когда Степан Грандовский отметил 101-й день рождения. Сергей Верещагин выразил надежду, что её посетят молодые красноярцы. Степану Грандовскому также передали новые краски и кисти. Как отметил мэр, они пригодятся ветерану для новых работ.