В Перми приступили к мобильному озеленению

Проект «Пермь зеленая» — не только мобильное озеленение, но и регулярные кампании по высадке многолетников в городской черте. Так, осенью прошлого года улицы краевой столицы украсили более 1700 деревьев и около 8000 кустарников ценных пород. Среди них — липа, яблоня, ива, береза, рябина, лиственница, сирень, спирея, барбарис. По данным рейтинга экологического сервиса «Сохрани лес», который формируется на основе спутниковых снимков, Пермь входит в пятерку наиболее зеленых городов России.