В Перми приступили к мобильному озеленению

Весной улицы краевой столицы оживают еще до того, как на деревьях распускаются листья и цветы. В рамках проекта «Пермь зеленая» в центре города устанавливают кашпо с древесно-кустарниковыми и цветочно-декоративными растениями. В 2026 году пермяков порадуют 1209 живых островков.
Первая композиция — «Хвойная симфония» — появилась на улице Ленина ближе к площади Гайдара: с теневой стороны — голубые ели, напротив — горные сосны и дерен белый — многолетний листопадный кустарник. Работы ведутся и в других локациях.
— Мы стараемся подчеркнуть характер каждой улицы: Сибирская оформлена в стиле модерн розами «Тереза Багнет», на Пермской разместили ансамбль из туй, роз и черемухи «Колората», а на гостевом маршруте (шоссе Космонавтов — улица Локомотивная) — яблони и рябины, которые добавляют красок весной и осенью, — рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.
По его словам, озеленение с помощью конструктивных элементов особенно актуально в местах, где высадка в грунт затруднена из-за плотной сети подземных коммуникаций или отсутствия газонов. При этом размещение кашпо производится с учетом освещенности и особенностей архитектуры пространства.
Как рассказали в «ГорЗеленСтрое», для проекта подготовлены породы деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются в городской среде и устойчивы к антропогенной нагрузке. Ими заполнят 876 кадок, еще 333 — цветочно-злаковыми композициями с добавлением низкорослых растений: спиреи японской, можжевельника горизонтального, элимуса, молинии, тысячелистников, а также бегоний и петуний.
Параллельно с мобильным озеленением идет организация стационарных клумб. На площади свыше 34 тысяч квадратных метров высадят более миллиона цветов, используя различные варианты оформления: ковровые посадки, миксбордеры, рокарии, а также выращивание растений на вертикальных поверхностях.
Специалисты планируют преобразить Пермь к 12 июня — Дню города.
Кстати.
Проект «Пермь зеленая» — не только мобильное озеленение, но и регулярные кампании по высадке многолетников в городской черте. Так, осенью прошлого года улицы краевой столицы украсили более 1700 деревьев и около 8000 кустарников ценных пород. Среди них — липа, яблоня, ива, береза, рябина, лиственница, сирень, спирея, барбарис. По данным рейтинга экологического сервиса «Сохрани лес», который формируется на основе спутниковых снимков, Пермь входит в пятерку наиболее зеленых городов России.