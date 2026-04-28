«Ростелеком» расширил сеть электрозаправок в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию ещё четыре станции быстрой зарядки для электротранспорта в Ростове-на-Дону. Новые объекты появились на парковках торговых центров «Талер», «Горизонт», «Астор». Оборудование мощностью до 150 кВт позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 30 минут. Каждая площадка рассчитана на одновременное подключение трёх автомобилей, что особенно важно для городских локаций с высоким трафиком. Ещё один модуль меньшей мощности компания смонтировала в ТРК «Мегамаг». Он подходит для пополнения запаса энергии в пути по самой важной магистрали Юга.