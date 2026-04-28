Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продают за 10,5 млн рублей. Объект культурного наследия регионального значения нуждается в обновлении силами частного инвестора, сообщает АНО «АСИРИС».
Особняк находится на ул. Минина, 21 недалеко от Кремля. Он был построен в 1847 году для коллежской советницы Прасковьи Яковлевны Ильиной по проекту архитектора А. Е. Турмышева. При этом дом возвели за один строительный сезон без значительных отступлений от чертежей и планов, а в главном фасаде идею автора воплотили до мельчайших подробностей.
Декор здания весьма лаконичен. Он имеет крупный плоский руст (имитация каменной кладки) на уровне первого этажа, простые наличники с «ушками», увенчанные сандриками (небольшими «полочками») и пояс дентикул («зубчиков») под мощным карнизом. За счет этого здание напоминает строение некогда очень распространенного типа зданий в Поволжье — «полудомков», в которых каменный первый этаж предназначался для подсобных помещений и кухонь с печами. На втором, деревянном, этаже располагались жилые комнаты и парадные залы. В центре дома размещалась лестница, ведущая к комнатам третьего (антресольного) этажа.
В 1970—1980-е годы во время ремонта была проведена незначительная перепланировка. Площадь помещения составляет 371,9 кв. метров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что жилой дом купца Рязанова в Городце обрел инвестора.