Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продают за 10,5 млн рублей

Особняк находится на ул. Минина, 21 недалеко от Кремля. Он был построен в 1847 году для коллежской советницы Прасковьи Яковлевны Ильиной по проекту архитектора А. Е. Турмышева. При этом дом возвели за один строительный сезон без значительных отступлений от чертежей и планов, а в главном фасаде идею автора воплотили до мельчайших подробностей.