Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продают за 10,5 млн рублей

Особняк был построен в 1847 году для коллежской советницы Прасковьи Яковлевны Ильиной.

Дом Ильиной в центре Нижнего Новгорода продают за 10,5 млн рублей. Объект культурного наследия регионального значения нуждается в обновлении силами частного инвестора, сообщает АНО «АСИРИС».

Особняк находится на ул. Минина, 21 недалеко от Кремля. Он был построен в 1847 году для коллежской советницы Прасковьи Яковлевны Ильиной по проекту архитектора А. Е. Турмышева. При этом дом возвели за один строительный сезон без значительных отступлений от чертежей и планов, а в главном фасаде идею автора воплотили до мельчайших подробностей.

Декор здания весьма лаконичен. Он имеет крупный плоский руст (имитация каменной кладки) на уровне первого этажа, простые наличники с «ушками», увенчанные сандриками (небольшими «полочками») и пояс дентикул («зубчиков») под мощным карнизом. За счет этого здание напоминает строение некогда очень распространенного типа зданий в Поволжье — «полудомков», в которых каменный первый этаж предназначался для подсобных помещений и кухонь с печами. На втором, деревянном, этаже располагались жилые комнаты и парадные залы. В центре дома размещалась лестница, ведущая к комнатам третьего (антресольного) этажа.

В 1970—1980-е годы во время ремонта была проведена незначительная перепланировка. Площадь помещения составляет 371,9 кв. метров.

