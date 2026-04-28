Ростехнадзор назвал причину взрыва на нижегородской площадке «Лукойла» в марте

Комиссия Волжско-Окского управления Ростехнадзора завершила расследование несчастного случая, произошедшего 24 марта 2026 года на площадке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижнем Новгороде. Тогда две изолировщицы ООО ПКФ «ПМК-2» получили ожоги при снятии изоляции с емкостного оборудования.

Источник: Коммерсантъ

Комиссия Волжско-Окского управления Ростехнадзора завершила расследование несчастного случая, произошедшего 24 марта 2026 года на площадке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижнем Новгороде. Тогда две изолировщицы ООО ПКФ «ПМК-2» получили ожоги при снятии изоляции с емкостного оборудования.

По данным ведомства, в оборудовании осталось взрывопожароопасное вещество, которое после непреднамеренного открытия запорного устройства «попало в зону работ в виде газообразного облака и воспламенилось».

Основной причиной произошедшего названо отсутствие должного контроля за подготовкой технологической установки к ремонту и нарушение нормативных требований.

Виновные лица установлены, материалы расследования передали правоохранительным органам.

Как писал «Ъ-Приволжье», по факту происшествия расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ).

