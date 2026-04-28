Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС раскрыла дорожный картель в Ростовской области на 2,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла дорожный картель в Ростовской области на сумму 2,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компании ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и два индивидуальных предпринимателя признаны нарушителями антимонопольного законодательства. По данным надзорного органа, с 2018 по 2023 год хозяйствующие субъекты в рамках 13 закупочных процедур заключили антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен.

Согласно информации из системы СПАРК, ООО «Дорстрой» зарегистрировано в Ростовской области в Аксае в 2007 году. Владелец компании — Даниил Рожков. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка компании за 2025 год составила почти 6 млрд руб., а чистая прибыль — 59,4 млн руб.

Торги проводились на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального и местного значения на территории Ростовской и Волгоградской областей. Участники картеля использовали единую инфраструктуру при подготовке и участии в торгах, систематически заключали между собой договоры субподряда, предоставляли займы, осуществляли поставку товаров и предоставляли транспортные средства в аренду.

Узнать больше по теме
Картель: от ценового сговора до наркоимперии
Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.
Читать дальше