В «Единой России» рассказали о помощи пострадавшим в Туапсе

Активисты «Единой России» и ее «Молодой гвардии» помогают расселять пострадавших, собирают гуманитарную помощь, расчищают общественные пространства, дворы и детские площадки после атак украинских беспилотников на Туапсе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе партии.
Выброс нефтепродуктов произошел после двух пожаров на морском терминале, которые возникли после атаки украинских БПЛА на Туапсе 16 и 20 апреля. В прибрежной полосе активисты «ЕР» готовы подключиться к работе по ликвидации нефтеразлива.
Волонтерские бригады «Единой России» уже сформированы, однако пока сосредоточены на сборе гуманитарной помощи, рассказал секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. «Чтобы не подвергать опасности волонтеров, мы приняли решение, что их бригады приступят к работе в этой зоне тогда, когда разрешит краевой штаб», — пояснил он.
По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, из краевого бюджета на оказание материальной помощи жителям выделили 5,8 миллиона рублей. В свою очередь, депутат Светлана Бессараб сообщила, что готовится машина с помощью для волонтеров, в том числе масками, перчатками, фартуками, специальными моющими средствами.