Следить за бесхозными объектами в Нижнем Новгороде будет новая АНО

В Нижнем Новгороде начнет работать новая автономная некоммерческая организация. О появлении АНО «Центр развития территорий» объявил градоначальник Юрий Шалабаев. 28 апреля он выступил с отчетом о деятельности мэрии за 2025 год перед депутатами Гордумы.
По словам Юрия Шалабаева, новая АНО займется бесхозными объектами на территории Нижнего Новгорода. Также организация сможет приводить в порядок территории, у которых имеются хозяева, но найти их проблематично.
Как стало известно, курировать деятельность создаваемой АНО будет департамент безопасности и мобилизационной подготовки.
Ранее Юрий Шалабаев рассказал о том, сколько дорог удалось отремонтировать в прошлом году в столице Приволжья. Цифрами он поделился с народными избранниками.