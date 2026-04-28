В Воронеже появятся еще две камеры фиксации нарушений

В Воронеже продолжается расширение сети автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как сообщили в министерстве дорожной деятельности области, сегодня, 28 апреля, специалисты приступят к проверке технической возможности установки двух новых камер.
Устройства появятся по адресам:
· ул. Феоктистова, д. 4;
· ул. Хользунова (в районе д. 92 по ул. Подгоренская).
Решение принято по итогам анализа аварийности на дорогах региона за 2025 год. Мероприятия проводит подведомственное министерству КУВО «Региональный центр безопасности». Ведомство также отмечает, что работа ведется в рамках внедрения принципов клиентоцентричности проекта «Государство для людей».