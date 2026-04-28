Первый рейс ускоренного поезда «Таврия» в Крым отправился из Москвы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Первый рейс ускоренного пассажирского поезда «Таврия» № 17/18 в Симферополь отправился с Казанского вокзала в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд будет следовать по маршруту Москва — Симферополь и до первой остановки на Крымском полуострове в Керчи он будет доезжать всего за сутки. Время в пути до Симферополя составит 29 часов 40 минут. Обратный путь до Москвы ускоренный состав преодолеет еще быстрее — за 29 часов 14 минут.
По данным перевозчика, до конца мая он будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.
В составе поезда № 17/18 насчитывается 18 вагонов из собственного парка компании «Гранд Сервис Экспресс» в фирменной ливрее «Таврии». Так, 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны (включая штабной) оснащены душем.
Пассажиры ускоренного поезда смогут воспользоваться новыми услугами, например, арендовать настольные игры у проводника своего вагона и подключить кинотеатр в купе.
Это второй «быстрый» поезд в Крым компании «Гранд Сервис Экспресс» после фирменного № 28/27 «Таврия Экспресс». Этот состав курсирует по маршруту Москва — Симферополь ежедневно, а время в пути составляет 27 часов 25 минут в Крым и 27 часов 45 минут в обратном направлении.
Гендиректор компании Александр Ганов в интервью РИА Новости в начале декабря сообщал о планах по созданию такого ускоренного поезда по аналогии со своим флагманским экспрессом и введению его в расписание летом 2026 года.
«Гранд Сервис Экспресс» — единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами «Таврия»), а также создатель уникального проекта — поезда-отеля на колесах «Гранд Экспресс», ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.