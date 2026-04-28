На олимпиаде знатоками истории Калининградской области стали школьники из Москвы, Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа

Впервые олимпиада по истории прошла на территории Калининградской области — ребята соревновались с 20 по 27 апреля. Финал объединил 354 старшеклассников из 81 региона страны и федеральной территории «Сириус». Но только 28 школьников стали победителями. В числе 133 призеров оказался ученик 11 класса ШИЛИ Богдан Пинчук. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Три соревновательных тура прошли в калининградской гимназии № 40 имени Юрия Гагарина. Отличительной особенностью заданий этого года стал тематический блок, посвященный 80-летию Калининградской области. Известно, что участники сопоставляли немецкие и современные названия городов региона, отвечали на вопросы, связанные с Восточно-Прусской операцией.
Названы лучшие участники в отдельных номинациях. Так, за знание истории Калининградской области награждены 7 школьников из Московской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. А знатоком истории Великой Отечественной войны назван Илья Ступников из Кемеровской области. Эти и другие отличившиеся получили путевки в калининградский Центр одаренных детей.
С 2022 года школьникам Калининградской области, ставшим участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей, призерам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч рублей.
Наставники призеров и победителей поощряются премией в 100 тыс. рублей.