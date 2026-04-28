На олимпиаде знатоками истории Калининградской области стали школьники из Москвы, Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа

Впервые олимпиада по истории прошла на территории Калининградской области — ребята соревновались с 20 по 27 апреля. Финал объединил 354 старшеклассников из 81 региона страны и федеральной территории «Сириус». Но только 28 школьников стали победителями. В числе 133 призеров оказался ученик 11 класса ШИЛИ Богдан Пинчук. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.