У главпочтамта в Калининграде не делают ремонт из-за споров о земле

Власти планируют внедрить публичный сервитут.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде не могут начать благоустройство территории у здания главпочтамта из-за сложностей с земельным участком. Об этом журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.

Плитка там находится в отвратительном состоянии: люди периодически подворачивают ноги из-за «скачущих» квадратов. А когда идёт дождь, там постоянно лужи.

Городские власти давно хотели провести благоустройство, но, по словам сити-менеджера, земля находится не в муниципальной собственности. Участок принадлежит Росимуществу и распределён между несколькими владельцами здания.

«В этом здании, кроме Почты России, есть ещё собственники», — пояснила Дятлова.

Городские власти пытались решить вопрос через размежевание и передачу части земли муниципалитету, однако согласовать это не удалось. Теперь рассматривается альтернативный вариант — введение публичного сервитута. Это позволит городу проводить работы на участке без передачи его в собственность.

«Мы сможем зайти муниципальными деньгами и провести ремонт», — рассказала Дятлова.

При этом ограничения сохранятся: работы нельзя будет проводить вплотную к зданию — потребуется отступ от фасада. Власти рассчитывают решить юридические вопросы в ближайшее время и начать благоустройство уже в этом году.

Тротуар на Карла Маркса в Калининграде раскурочили без разрешения властей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше