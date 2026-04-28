У главпочтамта в Калининграде не делают ремонт из-за споров о земле

В Калининграде не могут начать благоустройство территории у здания главпочтамта из-за сложностей с земельным участком. Об этом журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 28 апреля.
Плитка там находится в отвратительном состоянии: люди периодически подворачивают ноги из-за «скачущих» квадратов. А когда идёт дождь, там постоянно лужи.
Городские власти давно хотели провести благоустройство, но, по словам сити-менеджера, земля находится не в муниципальной собственности. Участок принадлежит Росимуществу и распределён между несколькими владельцами здания.
«В этом здании, кроме Почты России, есть ещё собственники», — пояснила Дятлова.
Городские власти пытались решить вопрос через размежевание и передачу части земли муниципалитету, однако согласовать это не удалось. Теперь рассматривается альтернативный вариант — введение публичного сервитута. Это позволит городу проводить работы на участке без передачи его в собственность.
«Мы сможем зайти муниципальными деньгами и провести ремонт», — рассказала Дятлова.
При этом ограничения сохранятся: работы нельзя будет проводить вплотную к зданию — потребуется отступ от фасада. Власти рассчитывают решить юридические вопросы в ближайшее время и начать благоустройство уже в этом году.
