Мы всегда рядом. Молодёжь помогает ветеранам и участвует в субботниках

В Пермском крае «Единая Россия» продолжает работу там, где особенно нужно внимание. Активисты партии проводят традиционные весенние субботники, помогают ветеранам и людям старшего поколения по всему региону.
Возраст достоин уважения.
Галина Кузьминична Дюпина проработала в сфере образования 46 лет и уже более четверти века возглавляет Совет ветеранов педагогического труда Мотовилихинского района Перми. По-прежнему ведёт активную общественную деятельность, вокруг неё всегда много единомышленников, коллег и молодёжи. С удовольствием делится она своим жизненным опытом с активистами «Молодой Гвардии Единой России», а те в ответ помогают ей по дому: вымыть окна, повесить шторы, вытереть пыль с высоких шкафов и полок — сделать то, что ей уже трудно самой.
— Я желаю нынешней молодёжи всегда проявлять упорство, настойчивость в достижении целей. Нужно иметь сильный и твёрдый характер, не отступать перед трудностями, идти вперёд, — говорит Галина Дюпина.
Преодолевать любые сложности и невзгоды, не сломаться и стать Человеком с большой буквы её научила сама жизнь. Когда началась Великая Отечественная война, Галине было всего пять лет. Вместе с родителями, двумя сёстрами и братом ей пришлось очень нелегко в военные и послевоенные годы. Поэтому она не понаслышке знает, насколько важна и ценна забота других людей.
Помощь ветеранам и людям старшего поколения для партии — это не разовая акция, а постоянная забота, которая ведётся каждый день.
— Мы молоды, полны сил и всегда от души помогаем нашим дорогим ветеранам. Забота о старшем поколении — наш долг. Важно всегда быть там, где нужны помощь и внимание. Возраст достоин уважения, — искренне считают активисты «Молодой Гвардии Единой России» Екатерина Рыкова и Владислав Малыгин.
Быть единой командой.
Ежегодно партийцы организуют и весенние субботники. В порядок приводят памятники, мемориалы, аллеи, парки, скверы и дворы во всех уголках края.
— Для меня субботник — это очень простая задача: прийти и сделать, — делится эмоциями молодогвардеец Максим Корчаков. — Вместе с другими ребятами мы повсеместно делаем уборку в наших городах и посёлках. Мне очень приятно чувствовать себя частью единой сплочённой команды.
Рядом с молодёжью — их старшие наставники. В Год пермской промышленности все вместе навели чистоту в сквере, который носит имя нашего выдающегося конструктора Юрия Калачникова. К молодогвардейцам присоединился губернатор, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Махонин.
Весенняя уборка — искреннее желание сделать малую родину уютнее и комфортнее для жизни и отдыха. Но на одних субботниках всё не заканчивается. Это лишь часть большой работы, которая ведётся круглый год. Партия на деле показывает, что принцип «быть рядом с людьми» — не лозунг, а ежедневная практика. В регионе также реализуются партийные проекты «Городская среда» и «Чистая страна», которые помогают делать города и посёлки более удобными, комфортными и ухоженными.
С каждым годом к этой общественно значимой работе присоединяется всё больше жителей края. Соседи помогают соседям, студенты — ветеранам, молодые семьи — пенсионерам. «Единая Россия» выступает здесь не просто организатором, а координатором народных инициатив, показывая, что чистота и порядок в регионе зависят от общих усилий.