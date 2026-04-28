2,8 тысячи тонн кормов для животных отправили с Дона в Турцию

С 20 по 24 апреля в морских пунктах пропуска Ростовской области был проведён досмотр и таможенное оформление 2,8 тысячи тонн кормов растительного происхождения — подсолнечного шрота, предназначенного для экспорта в Турцию. Об этом сообщает Россельхознадзор по Ростовской области.
В рамках контроля специалисты отобрали пробы продукции и провели лабораторные исследования. Цель проверки — подтвердить соответствие кормов требованиям страны‑получателя.
По результатам проверок нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Продукция признана безопасной и допущена к вывозу.