Акция «Свет Великой Победы» пройдет с 7 по 9 мая в Волгограде

Вся Волгоградская область активно готовится к встрече майских праздников. Жители региона присоединятся к мероприятиям, посвященным Празднику Весны и Труда, а затем торжественно отметят День Победы. Главным центром всех торжеств, по традиции, станет город-герой Волгоград, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Особое внимание уделяют патриотической акции «Свет Великой Победы». Как и в прошлые годы, она продлится три дня. Организаторы подробно рассказали о времени показов: 7 мая акция начнется в 23:00. 8 мая зрителей ждут четыре сеанса — в 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30. В сам День Победы, 9 мая, показы состоятся в 20:30, 21:30 и 22:30.
В этом году организаторы подготовили важную новинку: впервые Волгоградская область реализует совместный проект с платформой Дзен. 7 мая начиная с 21:00 на этой популярной интернет-площадке пройдет прямая трансляция памятной акции. Это значит, что миллионы зрителей по всему миру смогут следить за происходящим на Мамаевом кургане в режиме реального времени. Чтобы обеспечить качественный прямой эфир, доступ на курган в это время временно ограничат.