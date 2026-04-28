В Красноярске сотни школьников провели масштабную реконструкцию накануне Дня Победы

Красноярская правобережная школа № 45 в канун Дня Великой Победы представила свою юбилейную историческую реконструкцию «Красноярск: хроники Победы». Сотни школьников, преподавателей, родителей, исторические и общественные объединения показали основные события победной весны 1945 года. Участников реконструкции «погружали» в ту атмосферу, когда на улицах каждого населенного пункта встречали Победу со слезами на глазах. Программа события объединила несколько тематических зон. Основной стала площадка около сцены, где под песни венных и послевоенных лет участники реконструкции исполнили вальс, а легендарный «Синий платочек» прозвучал в исполнении профессиональной артистки. Посетители события не только слушали песни, но и осматривали исторические зоны, где ребята воссоздали моменты того времени. С особым интересом зрители осматривали прилавки «Рынка военного времени» со стилизованными продуктами и вещами. Традиционно свое место заняла полевая кухня. Посетителей реконструкции угощали кашей и чаем. Кроме того, гости могли написать «письмо в прошлое». Организаторы вовлекали зрителей в историю, в том числе и с помощью эмоциональных посланий. Не смогли обойти и важнейшую часть истории Красноярского края — воздушную трассу «Аляска — Сибирь». Летчики в годы войны, рискуя жизнью, перегоняли истребители и бомбардировщики именно через Красноярск. Всегда на таких реконструкциях интерес участников прикован к технике. Школа для этого пригласила настоящий «музей техники». Ребятам показали раритетные автомобили, мотоцикл и вооружение тех лет. Отметим, что красноярская школа № 45 славится своими историческими реконструкциями не только уже на территории города. Учреждение буквально в феврале «оживляло» историю блокадного Ленинграда. По словам директора школы Юлии Каменской, в мероприятиях уже не надо просить кого-то участвовать — ребята сами просятся и активно вместе с учителями становятся главными актерами реконструкций.