Центр по оздоровлению: в Беларуси путевка в лагерь будет стоить 760 рублей

Центр по оздоровлению сообщил, что в Беларуси путевка в лагерь будет стоить 760 рублей. Подробности БелТА озвучил заместитель начальника отдела государственных закупок, идеологической и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.
— Прогнозируем, что летом 2026 года средняя стоимость путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием, то есть стационарный, составит 760 рублей, — рассказал Желенков.
По его словам, стоимость путевки будет удешевляться за счет республиканского бюджета на 302 рубля, или примерно на 40%. Заместитель начальника отметил, что в 2025 году стоимость указанной путевки составила 735 рублей.
Алексей Желенков обратил внимание на лагеря, где стоимость путевки выше по причине лучшей материально-технической базы.
— Стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием составит около 175 рублей, размер удешевления — 127 рублей, или же 73% от стоимости, — пояснил он.
И заметил, что в большинстве белорусских лагерей с дневным пребыванием родители заплатят всего 5% стоимости, как это требуется по законодательству.
Заместитель начальника уточнил, что, согласно законодательству, родители должны заплатить за удешевленную путевку не менее 10%:
— Если путевка стоит 760 рублей, то минимум 76 рублей должен заплатить родитель.
Остальные средства, добавляет он, могут быть внесены по умолчанию за счет республиканского бюджета. Это значит, что путевка сразу стоит меньше 760 рублей. Кроме того, удешевлению путевок могут способствовать средства профсоюзных организаций, сами организации-наниматели, прочие не запрещенные законодательством источники финансирования.
Тем временем специалист объяснил, почему смены в детских лагерях Беларуси с 21 и 18 дней сократили всего до 15.
Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов может получить бесплатные путевки в санатории.
А еще синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.