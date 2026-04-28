Массовые субботники проводят ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода

Домоуправляющие компании Канавинского, Советского, Приокского, Нижегородского и Московского районов продолжают активную работу в рамках весеннего месячника по благоустройству. Об этом сообщили в ассоциации пяти ДУКов Нижнего Новгорода. Традиционные субботники стали площадкой для объединения усилий коммунальщиков и местных жителей, стремящихся обновить городскую среду после зимнего периода. Мероприятия охватывают как придомовые территории, так и крупные общественные пространства, при этом в текущем году отмечается рекордная вовлеченность семей с детьми.
В Приокском районе масштабные работы прошли на улице Пятигорской, где сотрудники ДУК вместе с жителями очистили газоны от прошлогодней листвы. Похожие акции состоялись на проспекте Гагарина и улице Бонч-Бруевича — здесь жители работали целыми семьями, что помогло значительно преобразить дворы за короткий срок. В Канавинском районе центр активности сместился на улицу Сергея Акимова. При поддержке активистов ТОС «Мещерское озеро» участники собрали десятки мешков мусора, подчеркнув важность соседского взаимодействия. Нижегородский район отличился применением дробильной техники на улицах Родионова и Фруктовой, что позволило оперативно переработать древесные остатки и привести в порядок клумбы. Несмотря на переменчивую погоду, на уборку вышли и жители центральных улиц — Звездинки и Володарского.
В Советском районе на улице Козицкого субботник прошел с использованием специализированных машин для очистки пешеходных зон. Коммунальщики отметили, что механизация процессов в сочетании с ручным трудом жителей дает максимально качественный результат. В Московском районе основной точкой благоустройства стал двор на Березовской улице, где 17 апреля была организована комплексная уборка. Представители домоуправляющих компаний подчеркивают: такие мероприятия не только улучшают эстетический облик районов, но и формируют экологическую культуру у подрастающего поколения.
Ранее сообщалось, что дворники нижегородских ДУКов приняли участие в конкурсе «Лучший дворник».