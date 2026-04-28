Массовые субботники проводят ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода

В Приокском районе масштабные работы прошли на улице Пятигорской, где сотрудники ДУК вместе с жителями очистили газоны от прошлогодней листвы. Похожие акции состоялись на проспекте Гагарина и улице Бонч-Бруевича — здесь жители работали целыми семьями, что помогло значительно преобразить дворы за короткий срок. В Канавинском районе центр активности сместился на улицу Сергея Акимова. При поддержке активистов ТОС «Мещерское озеро» участники собрали десятки мешков мусора, подчеркнув важность соседского взаимодействия. Нижегородский район отличился применением дробильной техники на улицах Родионова и Фруктовой, что позволило оперативно переработать древесные остатки и привести в порядок клумбы. Несмотря на переменчивую погоду, на уборку вышли и жители центральных улиц — Звездинки и Володарского.