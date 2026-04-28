РФ и Китай утвердили дорожную карту 5-летнего развития совместного научного института

Договор о создании МГУ и Пекинским университетом Российско-Китайского института фундаментальных исследований был подписан в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР в сентябре 2025 года. Уже в январе институт провел первую научную конференцию. В его структуру входят пять центров. Каждый из них создаст базовые лаборатории в двух вузах и партнерских организациях в России, Китае и других странах. Основными направлениями их деятельности определены исследования в сферах математики, физики, химии, наук о жизни и наук о Земле. Работа института предполагает проведение совместных научных исследований, академические обмены и реализацию образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры.