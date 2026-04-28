РФ и Китай утвердили дорожную карту 5-летнего развития совместного научного института

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия и КНР объявили об утверждении дорожной карты, которая определит сроки и механизмы реализации проектов Российско-Китайского института фундаментальных исследований, созданного осенью 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
В Фундаментальной библиотеке МГУ 28 апреля проходит второе заседание Академического совета института под председательством ректора МГУ Виктора Садовничего и ректора Пекинского университета академика Гун Цихуана.
«В рамках встречи утверждена дорожная карта развития Академического совета Российско-Китайского института фундаментальных исследований, на которую “нанесены” дальнейшие шаги по развитию института, а также согласованные сроки и механизмы реализации проектов на ближайшие пять лет. Во встрече представителей академического сообщества также принял участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский», — сообщили ТАСС в МГУ.
Договор о создании МГУ и Пекинским университетом Российско-Китайского института фундаментальных исследований был подписан в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР в сентябре 2025 года. Уже в январе институт провел первую научную конференцию. В его структуру входят пять центров. Каждый из них создаст базовые лаборатории в двух вузах и партнерских организациях в России, Китае и других странах. Основными направлениями их деятельности определены исследования в сферах математики, физики, химии, наук о жизни и наук о Земле. Работа института предполагает проведение совместных научных исследований, академические обмены и реализацию образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры.
«Символично, что свою активную деятельность наш Институт фундаментальных исследований начинает развивать в рамках объявленных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Очередное заседание Академического совета института — очень важное событие для его дальнейшей работы. Мы приступаем к этапу реализации ранее сформулированных планов и задач, а также конкретных проектов. Перед каждым центром стоит важная задача — начать масштабные, принципиально новые научные и образовательные проекты», — пояснил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
В ближайшее время стороны планируют утвердить тематики научных исследований, определить составы коллективов и назначить руководителей конкретных проектов. К концу 2026 года ожидается появление совместных научных публикаций российских и китайских членов института. Ректор МГУ также упомянул о планах разработки и начала реализации в течение ближайших двух лет не менее одной совместной образовательной программы с выдачей двух дипломов в рамках работы каждого из пяти центров института.