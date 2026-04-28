2 миллиона рублей похитила лжецелительница у пенсионерки из Арзамаса

Поверив гостье, пенсионерка достала из шкафа пакет с наличными — внутри было около двух миллионов рублей. В этот момент «знахарка» резко толкнула женщину, вырвала пакет и скрылась. Пострадавшая обратилась в полицию, и вскоре подозреваемую задержали.