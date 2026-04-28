2 миллиона рублей похитила лжецелительница у пенсионерки из Арзамаса

В Арзамасском районе полицейские раскрыли дерзкое нападение на 65-летнюю жительницу села — 41-летняя приезжая из Ижевска представилась «целительницей» и, убедив хозяйку провести обряд «очищения» денег, похитила у неё все сбережения, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Поверив гостье, пенсионерка достала из шкафа пакет с наличными — внутри было около двух миллионов рублей. В этот момент «знахарка» резко толкнула женщину, вырвала пакет и скрылась. Пострадавшая обратилась в полицию, и вскоре подозреваемую задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже в особо крупном размере. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
Полицейские напоминают: не впускайте в дом незнакомцев, предлагающих «обряды» и «очистку денег», не показывайте свои сбережения и при малейших сомнениях сразу обращайтесь в правоохранительные органы.