В Параде Победы в Волгограде примет участие историческая техника

В Волгограде власти озвучили программу празднования Дня победы. 9 мая 2026 года в Волгограде по традиции пройдет военный парад. В этом году в нем примет участие только историческая техника, во главе которой пройдет танк Т-34. Акция Бессмертный полк — 2026 в Волгограде пройдет онлайн, сообщает пресс-служба главы региона. Вечером волгоградцев ждет салют на набережной.