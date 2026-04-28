В Параде Победы в Волгограде примет участие историческая техника

В Волгограде власти озвучили программу празднования Дня победы. 9 мая 2026 года в Волгограде по традиции пройдет военный парад. В этом году в нем примет участие только историческая техника, во главе которой пройдет танк Т-34. Акция Бессмертный полк — 2026 в Волгограде пройдет онлайн, сообщает пресс-служба главы региона. Вечером волгоградцев ждет салют на набережной.
Парад начнется 9 мая 2026 года в 10.00.
— Помимо расчетов Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского по площади Павших борцов пройдет колонна исторической техники, включая легендарные танки Т-34, колесную и мототехнику, — сообщили власти.
Также 7, 8, 9 мая на Мамаевом кургане пройдет акция «Свет Великой Победы». А завершится празднование Дня Победы в Волгограде артиллерийским салютом. Он начнется в 22.00 9 мая на нижней террасе набережной им.62-й Армии.