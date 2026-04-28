Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Правдинском районе неизвестные обокрали недавно открывшуюся мототрассу

Злоумышленники похитили ограждение, скамейки, баннеры.

Источник: Комсомольская правда

Учебно-тренировочную мототрассу в поселке Липняки Правдинского района, которую торжественно открыли 19 апреля, обокрали. В местной администрации это событие назвали немыслимым.

«Неустановленными лицами были варварски украдены: элементы ограждения орошающего водоема, скамейки, стойки баннера и сам баннер. Также был сломан информационный щит. Это не просто кража. Это удар по всем, кто верил в развитие спорта в поселке. Это подрыв моральных устоев, неуважение к труду многих людей, которые старались сделать жизнь лучше для наших детей», — говорится в сообщении.

Преступников уже ищут. Разыскиваются и очевидцы.

Если вам что-либо известно о лицах, причастных к этому происшествию, просьба звонить: 8 (40157) 2 12 17 или в полицию.