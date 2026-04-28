Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове приостановили закупку оборудования для музея на 55,4 млн рублей

Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предписание о приостановке определения поставщика оборудования для «Ростовского областного музея краеведения». Информация размещена на портале Госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта — 55,4 млн рублей. Приём заявок от потенциальных участников завершался 5 мая 2026 года, а исполнение контракта планировалось до 31 августа 2026 года.

В перечень закупки вошли: два системных блока (почти 1,6 млн руб.); четыре интерактивные панели (1,034 млн руб.); четыре стационарных проектора с яркостью не менее 8 тыс. люмен (12,9 млн руб.); два портативных проектора (1,6 млн руб.); десять портативных проекторов с поддержкой формата 16:9 (7 млн руб.); светодиодный экран (3,5 млн руб.); сервер (6,6 млн руб.); три профессиональных дисплея (497 тыс. руб.); видеостена из четырёх панелей (3,5 млн руб.).

Приостановка связана с поступившей жалобой.