В Ростове приостановили закупку оборудования для музея на 55,4 млн рублей

В перечень закупки вошли: два системных блока (почти 1,6 млн руб.); четыре интерактивные панели (1,034 млн руб.); четыре стационарных проектора с яркостью не менее 8 тыс. люмен (12,9 млн руб.); два портативных проектора (1,6 млн руб.); десять портативных проекторов с поддержкой формата 16:9 (7 млн руб.); светодиодный экран (3,5 млн руб.); сервер (6,6 млн руб.); три профессиональных дисплея (497 тыс. руб.); видеостена из четырёх панелей (3,5 млн руб.).