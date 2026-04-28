Степашин призвал не доводить до абсурда запрет пропаганды наркотиков

Закон о запрете пропаганды наркотиков больше всего беспокоит членов Российского книжного союза (РКС), рассказал в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК президент организации, экс-премьер Сергей Степашин. По его словам, издатели вынуждены маркировать книги, кроме того, они будут пытаться «подстраховаться», чтобы не попасть под действие закона. Степашин призвал не доводить ситуацию до абсурда.