Степашин призвал не доводить до абсурда запрет пропаганды наркотиков

Закон о запрете пропаганды наркотиков больше всего беспокоит членов Российского книжного союза (РКС), рассказал в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК президент организации, экс-премьер Сергей Степашин. По его словам, издатели вынуждены маркировать книги, кроме того, они будут пытаться «подстраховаться», чтобы не попасть под действие закона. Степашин призвал не доводить ситуацию до абсурда.
«Так мы вообще ни одну книгу скоро выпускать не сможем. Поэтому мы сейчас готовим наши предложения. Предложения вместе с Союзом писателей. Нас поддерживает в этой работе администрация президента. И я думаю, что с точки зрения применения и нормотворческая деятельность по этому закону должна сработать», — рассказал Степашин.
