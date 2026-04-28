28,6 кг опасных конфет и булочек изъяли из магазинов в Нижегородской области

28,6 кг опасных конфет и булочек изъяли из магазинов Нижегородской области с начала 2026 года. Некоторые из них неправильно хранились, у других уже истек срок годности, а по третьим и вовсе не было внятной информации о составе и производителе, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
В рамках мониторинга специалисты исследовали 527 проб продукции. 143 из них показали хорошие результаты по наличию консервантов и синтетических красителей, 110 — соответствовали всем нормативам по микробиологическим показателям и 52 — по присутствию в составе нитратов, пестицидов, микотоксинов и солей тяжелых металлов.
При этом из 158 кондитерских изделий всего 12 не соответствовали обязательным требованиям нормативной документации.
