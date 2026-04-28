28,6 кг опасных конфет и булочек изъяли из магазинов в Нижегородской области

28,6 кг опасных конфет и булочек изъяли из магазинов Нижегородской области с начала 2026 года. Некоторые из них неправильно хранились, у других уже истек срок годности, а по третьим и вовсе не было внятной информации о составе и производителе, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.