В Туапсе частично приостановили подачу воды. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем telegram-канале.
Система энергоснабжения водопроводной насосной станции на НПЗ вышла из строя из-за пожара. Подачу воды приостановили по нескольким улицам Туапсе и Шепсинского сельского округа. Это села Кроянское, Вольное, улицы Весенняя, Ломоносова, Строителей, Ереванская, Камо, Белинского, переулок Ломоносова. По улице Пушкина воды нет по всем все четным номерам, кроме Nº18, и нечетные номера от Nº23 и выше, по улице Кошкина — от № 12 включительно и выше по улице, на Сочинской — четные номера выше № 98 включительно.
Без водоснабжения остаются улицы Адлеровская, Говорова, В. Кардонная, Лермонтова, Офицерская, Матросова, Вельяминовская, Волгоградская, Нахимова, Мечникова, Туапсинская, переулки Грибоедова, Говорова, Лазарева, Нахимова, ЦТП (бойлерная) на улице Кошкина.
Воды нет в школе № 8, а также по улицам Адм. Макарова, Вице-Адмирала Щедрина, Ключевой, Лазурной и Звездной.
«В связи с тем, что в городских резервуарах ограничен запас воды, с 18:00 до 19:00 28 апреля подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд», — сообщил Сергей Бойко.
До конца 28 апреля на территориях, где нет воды, расставят емкости с восполнением запаса для бытовых нужд и питья после кипячения.
«Информация о местах расстановки емкостей будет опубликована позднее», — добавил глава Туапсинского округа.