В Туапсе частично приостановили подачу воды

Система энергоснабжения водопроводной насосной станции на НПЗ вышла из строя из-за пожара. Подачу воды приостановили по нескольким улицам Туапсе и Шепсинского сельского округа. Это села Кроянское, Вольное, улицы Весенняя, Ломоносова, Строителей, Ереванская, Камо, Белинского, переулок Ломоносова. По улице Пушкина воды нет по всем все четным номерам, кроме Nº18, и нечетные номера от Nº23 и выше, по улице Кошкина — от № 12 включительно и выше по улице, на Сочинской — четные номера выше № 98 включительно.