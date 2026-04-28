Хиты и новые песни: Ирина и Александр Круг дадут концерт в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 17 июля, пройдёт концерт Ирины Круг. Артистка вместе со своим сыном Александром представит юбилейную программу. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Вечер объединит песни разных лет — от узнаваемых хитов до более поздних работ. В репертуаре сохраняется фирменная интонация Ирины Круг: трогательные мелодии, осмысленные тексты, пропитанные душевным сопереживанием и одновременно всеобъемлющим счастьем.
Прозвучат синглы «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», а также композиции, которые давно закрепились в концертных сетах — «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз». Часть вечера отведена новым песням.
Отдельный блок подготовил Александр: он исполнит произведения из репертуара Михаила Круга и представит собственные композиции.
Начало в 19:00. Билеты доступны на «Клопс Афише».