Объединённые Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК

Решение вступит в силу с 1 мая.

Источник: Клопс.ru

Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из Организации стран экспортёров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «Коммерсант».

«Решение принято в нужное время, и оно не окажет существенного влияния на рынок», — заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, подчеркнув, что страна была в организации с 1967 года.

Как отметил Сухейль аль-Мазруи, в будущем мир будет нуждаться в большем количестве энергии. Выход из ОПЕК позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить потребности мирового рынка нефтепродуктов, пояснил он.

Из-за блокировки Ормузского пролива, о которой объявили США, мировые цены на нефть в ближайшее время могут резко пойти вверх.

ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше